Epilogo beffardo per l’Italia nelle batterie dei 200 metri maschili ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. I due azzurri impegnati (Desalu e Tortu) sono stati infatti i primi degli esclusi dai tempi di ripescaggio per le semifinali, mancando dunque di poco l’obiettivo qualificazione. Grande delusione in particolare per Filippo Tortu, che ambiva addirittura all’ultimo atto della rassegna iridata, costretto a fermarsi già al primo turno con un 20″46 al di sotto delle aspettative.

“Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito forte e quella era la mia intenzione, però come è abbastanza evidente questo non è avvenuto. Non ho rivisto la gara, penso di non aver fatto una buona curva e quindi poi quando sbagli i primi 100 metri, puoi essere forte quanto vuoi ma non riesci ad inventarti nulla“, le prime parole a caldo dello sprinter brianzolo ai microfoni di Rai Sport.

Su un tempo di reazione abbastanza lento rispetto agli altri: “È molto probabile. Purtroppo è un po’ nelle mie caratteristiche. Ci lavoro però poi quando si arriva in gara è tutta un’altra cosa. È stato un anno complicato, in cui non sono riuscito a trovare continuità. Quello mi ha portato oggi a correre male, perché bene o male la forma c’è. Quando faccio le cose giuste corro in 20″1, quando sbaglio se va bene faccio 20″4 o anche peggio“.

Sulla staffetta 4×100 dei prossimi giorni: “C’è subito questa occasione per rifarmi. Lì dovrò sicuramente fare meglio per dare un contributo migliore rispetto a quello che darei se corressi come oggi. Dovrò essere bravo a riprendermi“.

Foto: Colombo/Fidal