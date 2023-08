Atletica, Fassinotti rivela: “Qui ai Mondiali solo grazie al sostegno economico dell’Aeronautica”

Marco Fassinotti chiude al 12° posto la finale del salto in alto maschile dei Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso a Budapest, in Ungheria: l’azzurro chiude valicando quota 2.20. Subito dopo l’eliminazione l’italiano ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport.

L’azzurro spiega così l’andamento della sua gara rispetto alle aspettative della vigilia: “Volevo entrare tra i primi otto, era possibile, dovevo fare 2.25 al primo tentativo. Ho pagato la stanchezza emotiva delle qualificazioni. Devo saltare molto più spesso in allenamento“.

Fassinotti è certo dei propri mezzi e ringrazia quanti hanno contribuito alla sua partecipazione iridata: “Questa è la dimensione a cui appartengo. Se sono qui è perché ho avuto il sostegno economica dell’Aeronautica Militare. Spero di aver ricambiato la fiducia che mi è stata accordata“.

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL