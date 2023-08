Atletica, Barontini brillante ai Mondiali: “Avevo margine sul rettilineo finale”

Simone Barontini è il secondo azzurro a qualificarsi alle semifinali degli 800 metri piani maschili ai Mondiali 2023 di atletica leggera, grazie al secondo posto nella settima ed ultima batteria, che vale la qualificazione automatica. L’italiano ha analizzato a caldo la sua prestazione ai microfoni della RAI.

L’azzurro si è mostrato lucido nel rileggere la gara: “Un’ottima prova, l’ho analizzata già in gara, ero lucido, ho guardato sempre la terza posizione, poi nello schermo ho visto che sul rettilineo finale eravamo in tre con margine e ci siamo rilassati. Ci tenevo tantissimo a fare bene, ora recuperiamo e ci vediamo in semifinale“.

Un pensiero per Gianmarco Tamberi a pochi minuti dalla finale del salto in alto: “Tamberi è il mio mentore, adesso vado a fare defaticamento e poi vado a fare il tifo per lui in tribuna con la mia famiglia, che è qui presente allo stadio“.

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL