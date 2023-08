Atletica, doppietta americana nel lancio del disco femminile ai Mondiali. Vince Tausaga, 12ma Osakue

Bellissima sfida a tre che si conclude in favore di Laulauga Tausaga nella finale del lancio del disco femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. La 25enne statunitense ha sbriciolato il primato personale con una sensazionale bordata da 69.49 metri al quinto e penultimo tentativo, che le ha consentito di balzare al comando beffando per soli 26 centimetri la fenomenale connazionale Valarie Allman (argento con 69.23 alla quarta prova).

Terzo gradino del podio occupato dalla cinese campionessa iridata uscente Bin Feng, che deve accontentarsi del bronzo con un 68.20 ottenuto all’ultimo lancio della finale. Quarta posizione per l’olandese Jorinde Van Klinken in 67.20 davanti alla fuoriclasse croata Sandra Perkovic in 66.57. Dodicesima ed eliminata dopo le prime tre serie la primatista italiana Daisy Osakue, che non è andata oltre un discreto 61.13.

L’azzurra è rimasta dunque ad oltre 3 metri dal suo record personale e nazionale, colpendo la gabbia (e facendo quindi nullo) al primo e al terzo tentativo. L’obiettivo top8 poteva essere alla portata di Osakue, che avrebbe superato il taglio di metà gara facendo meglio dei 63.59 metri raggiunti dalla portoghese Liliana Cà.

Foto: Lapresse