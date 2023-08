Atletica, Elisa Molinarolo: “È stata una bella prova mentale, la ginnastica mi ha dato tanto”

Si chiude con un fantastico nono posto in finale nel salto con l’asta lo splendido cammino di Elisa Molinarolo ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera in quel di Budapest. La veneta, dopo una qualificazione da sogno in cui ha saltato 4.65 migliorando di 9 centimetri il suo primato personale, si è fermata a 4.50 nell’atto conclusivo non riuscendo a superare questa volta i 4.65 metri.

“Durante la presentazione mi è venuto un flash di quando mia sorella nel 2017 mi ha regalato il biglietto per andare a vedere la finale dell’asta femminile ai Mondiali di Londra. Quando mi sono ritrovata davanti alla telecamera nella presentazione, ho realizzato che il sogno del 2017 era tutto vero e lì ho avuto un attimo di panico. Sono quindi ulteriormente contenta per essere riuscita in pedana a non perdere la concentrazione e a rimanere lì. Direi che è stata anche una bella prova mentale“, racconta la 29enne azzurra ai microfoni della Rai.

Sulla sua scelta di lasciare la ginnastica artistica all’età di 17 anni: “Sicuramente la ginnastica è la base del salto con l’asta. Una ginnasta che arriva a questo sport ha difficoltà nella corsa, perché è un modo completamente diverso di correre, poi però nella fase aerea è avvantaggiata. La ginnastica mi ha dato tanto, ma il salto con l’asta mi sta dando ben di più. Il primo amore non si scorda mai, ma il salto con l’asta sta prendendo un bel pezzo di cuore“.

Foto: Lapresse