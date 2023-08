Atletica, Elena Vallortigara rinuncia ai Mondiali e non difenderà il bronzo

Elena Vallortigara non parteciperà ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. L’azzurra non si presenterà nella capitale magiara per difendere la medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno a Eugene nel salto in alto. La ragione è da ricercare in un problema fisico che ha caratterizzato l’intera stagione della vicentina, sempre lontana dalla forma dei giorni migliori.

Elena Vallortigara aveva vinto il titolo italiano a Molfetta un paio di settimane fa con la misura di 1.87, mentre sabato scorso si era fermata a 1.83 in quel di Heilbronn (Germania), optando così per la rinuncia all’evento più importante dell’intera stagione. La spedizione tricolore scende così a 79 unità, non ci saranno italiane impegnate nel salto in alto.

