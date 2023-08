Atletica, Elena Vallortigara non ingrana: misure basse in Germania, ai Mondiali con tanti dubbi

Elena Vallortigara è lontana anni luce dalla forma fisica che nel 2022 gli permise di conquistare la medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene. L’azzurra non riesce davvero a decollare nel corso di questa annata agonistica e l’ultima gara prima della rassegna iridata di Budapest ha confermato un trend purtroppo poco esaltante. A Heilbronn (Germania), in un evento in piazza dedicato esclusivamente al salto in alto, la vicentina ha superato 1.83 metri e poi ha commesso tre errori alla successiva quota di 1.86.

La nostra portacolori si è fermata al quinto posto nella gara vinta dall’australiana Eleanor Patterson, Campionessa del Mondo capace di valicare 1.95 metri al pari della slovena Lia Apostolovski. Ricordiamo che Elena Vallortigara era reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani di Molfetta con un balzo da 1.87, ancora lontana dalle misure dello scorso anno e anche dell’ultimo inverno (1.95 a Banska Bystrica). Domani toccherà a Gianmarco Tamberi, sempre in questa località teutonica: sarà l’ultima uscita per il Campione Olimpico prima di volare a Budapest per i Mondiali, tra i suoi rivali è annunciato anche il formidabile sudcoreano Woo Sang-hyeok.

