Atletica, Dalia Kaddari avvicina il personale sui 200. Richardson e Jackson prenotano il duello in finale

Dalia Kaddari ha incominciato brillantemente la propria semifinale sui 200 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera, transitando a metà curva in un rilevante 11.26. Alla sarda, però, è mancato un po’ di spunto sul rettilineo conclusivo e ha chiuso al sesto posto della propria serie con il tempo di 22.75.

L’azzurra ha siglato il terzo crono della carriera con 0,1 m/s di vento contrario, fermandosi a 11 centesimi dal proprio personale e a 8 centesimi da quanto corse in batteria all’inizio di questa rassegna iridata. La 22enne può ritenersi soddisfatta della sua avventura a Budapest e ora si concentrerà sulla staffetta, visto che già domani sono in programma le batterie della 4×100. Per accedere alla finale sarebbe servito correre un sontuoso 22.30, al momento decisamente lontano dalle corde della nostra portacolori.

Nella semifinale di Dalia Kaddari ha vinto la statunitense Gabrielle Thomas in 21.97 davanti alla britannica Dina Asher-Smith (22.28), alla giamaica Natalliah Whyte (22.52) e all’olandese Tasa Jiya (22.67). Le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio passavano il turno.

Nella terza semifinale si sono controllate la giamaicana Shericka Jackson (22.00) e la statunitense Sha’Carri Richardson (22.20), ovvero le due grandi favorite della vigilia. Promosse anche Julien Alfred da Saint Lucia (22.17), che nella seconda semifinale ha preceduto la britannica Daryll Neita (22.21). Tempi di ripescaggio per la bahamense Anthonique Strachan (22.30) e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (22.26).

