Atletica, brivido Marcell Jacobs: si salva per un centesimo, è in semifinale ai Mondiali

Marcell Jacobs ha fatto il proprio esordio ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri non ha strabiliato, ma è quantomeno riuscito a superare un turno e a staccare il biglietto per le semifinali. Il velocista lombardo ha chiuso la propria batteria al terzo posto con il tempo di 10.15 (0,4 m/s di vento contrario), l’ultimo utile per meritarsi la qualificazione (a onor del vero erano previsti anche quattro tempi di ripescaggio, si è passati con 10.17). L’azzurro ha superato proprio sul traguardo il canadese Brendon Rodney, lasciandoselo alle spalle per un solo centesimo.

Il 28enne ha chiuso alle spalle del giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.07) e del giamaicano Rohan Watson (10.11). Marcell Jacobs si è presentato a Budapest con una sola gara nelle gambe, ovvero la deludente uscita di Parigi in Diamond League chiusa in 10.21 un paio di mesi fa. L’allievo di coach Paolo Camossi ha poi dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che lo hanno fortemente debilitato e che hanno complicato la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata.

Stasera non abbiamo di certo ammirato la migliore versione del Messia dell’atletica tricolore, leggermente migliore rispetto a quello vista nella capitale francese a inizio giugno ma decisamente lontano rispetto a quello capace di vincere un oro olimpico, un oro mondiale sui 60 metri in sala e un oro europeo (soltanto dodici mesi fa a Monaco). L’obiettivo minimo del passaggio del turno è stato raggiunto, ma domani pomeriggio servirà tirare fuori un coniglio dal cilindro per cercare di qualificarsi alla finale nella capitale ungherese.

Marcell Jacobs ha avuto un buon tempo di reazione (0.137), ma la partenza è stata davvero deludente, per sua stessa ammissione. Il nostro portacolori è poi riuscito ad aprire un pochino il gas nella seconda parte di gara e infatti ha saputo risalire la china, recuperando il bahamense Terrence Jones (deludente 10.32, vantava uno stagionale di 9.91), Rikkoi Brathwaite dalle Isole Vergini Britanniche (10.18) e il già citato Rodney (10.16, poi comunque ripescato). Il 28enne ha dato l’appuntamento a domani, non ha promesso miracoli ma se dovesse riuscire a imbastire una migliore partenza potrebbe magari abbassare il crono anche di un decimo e giocarsela fino in fondo. Questa sera Marcell Jacobs non è tra i favoriti per le medaglie e il podio appare lontanissimo, ma un fuoriclasse di questo calibro può inventarsi di tutto.

