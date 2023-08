Atletica, batterie 100 metri ai Mondiali: dove corrono i big? Avversari e composizione: insidie per Jacobs e Kerley

Cresce l’attesa per le batterie dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’appuntamento è per questa sera (sabato 19 agosto, a partire dalle ore 19.43). I primi tre di ogni serie si qualificheranno alle semifinali insieme ai tre migliori tempi di ripescaggio, per un totale di 24 posti a disposizione per il prossimo turno. L’Italia si affida a Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli. Vediamo nel dettaglio la distribuzione delle varie batterie e dove si collocano i vari big.

COMPOSIZIONE BATTERIE 100 METRI MONDIALI 2023

PRIMA BATTERIA (ore 19.43) – Spicca il britannico Zharnel Hughes, detentore della miglior prestazione mondiale (9.83 a New York). Da sguire con grandissima attenzione anche il giamaicano Ryiem Forde (9.96) e l’ivoriano Arthur Cissé (9.96 poche settimane fa e personale di 9.93).

SECONDA BATTERIA (ore 19.49) – Due fenomeni assoluti che inseguono la medaglia sono in questa serie. Lo statunitense Noah Lyles, Campione del Mondo dei 200 metri, è accreditato di uno stagionale di 9.94 e un personale di 9.86. Il kenyano Ferdinand Omanyala è il numero 1 del ranking mondiale e vanta il secondo tempo globale dell’anno (9.84), nonché un primato di 9.77. Il nostro Samuele Ceccarelli inseguirà il terzo posto sfidando il canadese Jerome Blake, il camerunense Emmanuel Eseme e il nigeriano Usheoritse Itsekiri.

TERZA BATTERIA (ore 19.55) – Riflettori puntati sullo statunitense Cravont Charleston, nome nuovo della stagione e accreditato di un rilevante 9.90. Gli altri due big sono il britannico Eugene Amo-Dadzie (9.93 quest’anno) e il liberiano Emmanuel Matadi (9.97).

QUARTA BATTERIA (ore 20.01) – Il botswano Letsile Tebogo promette scintille con il suo record mondiale under 20 (9.91) e lo stagionale di 9.93. Sulla sua strada troverà lo scatenato sudafricano Shaun Maswanganyi (9.91 in stagionale) e il solido britannico Reece Prescod (9.99 nel 2023, ma personale di 9.93).

QUINTA BATTERIA (ore 20.07) – L’uomo di riferimento è lo statunitense Fred Kerley. Il Campione del Mondo ha timbrato 9.88 a Yokohama e il suo personale è di 9.76. L’americano dovrà fare i conti con due rivali da non sottovalutare: il giamaicano Oblique Seville (9.96 quest’anno, 9.86 di personale) e il nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe (9.96).

SESTA BATTERIA (ore 20.13) – Quella di Marcell Jacobs, con l’auspicio che il Campione Olimpico sia in forma. Corsia 8 per il velocista lombardo, che dovrà fare i conti con due atleti da 9.91 di stagionale: il giamaicano Rohan Watson e il bahamense Terrence Jones. Attenzione anche al colombiano Ronal Longa (9.99) e al giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.09, ma un passato da 9.97).

SETTIMA BATTERIA (ore 20.19) – Lo statunitense Christian Coleman (9.76 di personale e 9.91 di stagionale) dovrebbe giganteggiare, ma attenzione al sudafricano Akani Simbine (numero 2 del ranking, 9.92 nel 2023 e un passato da 9.84). Terzo incomodo il brasiliano Erik Cardoso (9.97).

