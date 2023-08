Atletica, Barontini sfiora la finale sugli 800 ai Mondiali col personale: “Difficile essere razionali, brucia”

Simone Barontini ritocca il personale e sfiora la finale sugli 800 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il marchigiano ha corso in 1’44″34, concludendo la terza semifinale in quinta posizione (subito alle spalle del francese Yanis Meziane) e avvicinandosi a soli 11 centesimi dal secondo e ultimo crono valido per il ripescaggio.

Il campione italiano in carica si è presentato ai microfoni della Rai in lacrime, consolato dall’amico e conterraneo Gianmarco Tamberi: “Ho sfiorato il mio obiettivo. Sembrava un sogno l’anno scorso a Monaco, dove ero entrato con il peggior accredito ed il peggior personale. A dir la verità questa stagione ci avevo un po’ fatto la bocca per questa finale, però è sempre meglio arrivarci ad un pelo che lontano. Adesso però è difficile essere razionali, brucia e basta“.

Sui risultati ottenuti in questo Mondiale ungherese: “Il livello qui è qualcosa di impressionante, assurdo. Io do tutti i giorni il massimo per cercare di emulare qualcuno qua vicino (si riferisce a Tamberi, ndr), anche se ovviamente è impossibile. Gente così ne nasce uno ogni milione. Sarebbe bello almeno provare ad avvicinare un centesimo di quello che ha fatto lui“.

Foto: Fidal/Colombo