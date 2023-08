Atletica, Antonella Palmisano: “Vado ai Mondiali con le ambizioni di fare il meglio possibile”

Osservata speciale. Antonella Palmisano è pronta per una nuova sfida. La campionessa olimpica della 20 km a Tokyo è in partenza per i Mondiali di atletica leggera a Budapest, in programma 19 al 27 agosto. La fuoriclasse pugliese torna a competere per la prima volta dopo quattro anni (Doha 2019) in una competizione iridata, a causa dei diversi problemi fisici che l’hanno obbligata alla rinuncia dell’ultima competizione di questo genere dell’anno passato a Eugene (USA).

Palmisano cercherà di inserirsi nella lotta, in una 20 km in programma domenica 20 agosto sulle strade della capitale magiara. L’azzurra si è avvicinata a questi Mondiali, disputando prima una 10 km a Madrid (il 30 aprile) e poi la 20 km di Podebrady (21 maggio), valevole per gli Europei a squadre. Il secondo posto nella prova in Repubblica Ceca ha dato indicazioni confortanti, visto anche il minimo di 1 ora, 29 minuti e 19 secondi ottenuto in quella sede.

“Sicuramente parto con le stesse ambizioni di due anni fa e come tutte le volte che attacco il pettorale: non parto solo per partecipare. La differenza è la molta adrenalina in più perché sono due anni che non affronto una competizione cosi’ importante. Ho dovuto saltare la scorsa stagione e il percorso è stato abbastanza impegnativo per essere qui oggi; e quindi sono felice di essere sulla linea di partenza“, ha dichiarato l’azzurra (Fonte: ANSA).

