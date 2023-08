US Open 2023, Marin Cilic costretto a saltare lo Slam a New York

Niente da fare per Marin Cilic. Il tennista croato, vincitore degli US Open nel 2014, non potrà prendere parte allo Slam di New York. Dopo aver saltato i Masters1000 di Toronto e Cincinnati, Cilic ha dovuto rinunciare anche al Major statunitense per i problemi che si trascina di tempo al ginocchio e lo stanno tenendo lontano dal circuito da diverso tempo.

Un grande peccato per quanto fatto vedere dal giocatore nativo di Međugorje in passato, non solo pensando al sigillo di nove anni fa, ma anche al bellissimo match dello scorso anno contro Carlos Alcaraz negli ottavi di finale, quando l’iberico seppe imporsi al quinto set .

US Open update:

OUT: Cilic

IN: Kwon

Next: Balazs — Entry List Updates (@EntryLists) August 16, 2023

Foto: LaPresse