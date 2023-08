Atletica, Massimo Stano: “A Budapest punto a salire sul podio nella 20 e nella 35 km”

Aspettative e ambizioni. Massimo Stano è uno degli alfieri su cui la Nazionale italiana di atletica punta in vista dei Mondiali di Budapest (Ungheria), previsti dal 19 al 27 agosto. L’oro olimpico della 20 km di marcia e primattore della 35 km nella rassegna iridata dell’anno passato a Eugene (USA), cercherà di confermarsi sul podio di una grande rassegna internazionale per il terzo anno consecutivo.

Non manca il coraggio a Stano, che si cimenterà infatti su entrambe le distanze. Nello specifico, lo vedremo in azione nella prova più “breve” il 19 agosto (ore 08.50), mentre giovedì 24 sarà in gara nella 35 km, distanza non olimpica ma nella quale cercherà di difendere il titolo.

“L’ansia c’è e si fa sentire in questi ultimi giorni. La sfida, molto ardua, che mi sono posto, assieme al mio allenatore, è di cercare di portare a casa i metalli più preziosi. E il fatto di dover difendere un titolo olimpico sulla 20 km e un titolo iridato sulla 35 km, più ne ha e più ne metta…Mi sono allenato bene, sto bene e credo nei miei mezzi e negli strumenti che il mio allenatore mi ha potuto dare. Speriamo vada tutto come nei progetti“, ha raccontato l’azzurro poco prima della partenza per Budapest (Fonte: ANSA).

“Lo spirito della Nazionale è alto: le Olimpiadi hanno dato una spinta un po’ a tutti, anche come spirito di emulazione. Ho visto tanto affiatamento, c’è un dialogo continuo con i più giovani. Va ad aiutare il movimento e con un Capitano come Tamberi non si può non essere trascinati. Sono contento di tutti i risultati del team azzurro e speriamo continui questa onda“, ha concluso Stano.

