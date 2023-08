Arrampicata sportiva, Mickael Mawem vince il boulder ai Mondiali! Incredibile sorpresa francese

Ai Mondiali 2023 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Berna (Svizzera), si sono assegnate le prime medaglie. Grande spettacolo con il boulder maschile, specialità tecnica che in combinata con il lead sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il francese Mickael Mawem ha trionfato in maniera perentoria (3T4z 8 12), conquistando il titolo più importante della carriera.

Il 33enne transalpino, che durante gli appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo non aveva mai incantato (i migliori risultati erano stati un paio di noni posti), torna sul podio dopo addirittura quattro anni di assoluto digiuno (nel 2019 si era laureato Campione d’Europa proprio in questa specialità). Il risultato odierno è davvero a sorpresa per un atleta mai capace di chiudere tra i migliori tre in una prova di Coppa del Mondo e che ora si rilancia con grandi ambizioni verso i Giochi casalinghi.

La Francia ha firmato una stupenda doppietta con Mejdi Schalck, che si è messo al collo l’argento grazie a una routine da 2T4z 5 10. Il sudcoreano Dohyun Lee ha completato il podio (2T3z 5 15), precedendo il giapponese Sorato Anraku (2T2z 3 3), tra i grandi favoriti della vigilia. Gli italiani presentatisi in terra elvetica erano già stati eliminati durante le qualifiche di martedì. Si proseguirà sabato 5 agosto con il boulder femminile: alle 10.00 le semifinali e alle 18.30 l’atto conclusivo.

Foto: Lapresse