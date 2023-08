Arrampicata sportiva, Zurloni vola alle Olimpiadi, pochi segnali dalle discipline tecniche

Si è conclusa da un paio di giorni la rassegna mondiale per quanto riguarda l’arrampicata sportiva a Berna (Svizzera). Un Mondiale che ha segnato l’inizio del percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024, con i primi pass olimpici assegnati: i primi due nelle gare di velocità e gli atleti sul podio nel boulder&lead.

Un italiano ha già preso il biglietto olimpico e si tratta di Matteo Zurloni. In questa edizione dei Mondiali è arrivata la conferma che la nostra Nazionale è particolarmente competitiva nelle prove veloci e può contare su Matteo Zurloni e Ludovico Fossali sia per il presente che per il futuro.

Zurloni che ha fatto la grande impresa, sfruttando l’eliminazione a sorpresa negli ottavi del grande favorito Leonardo Veddriq, ritoccando il record europeo a 5.02 e vincendo il titolo mondiale superando in finale il cinese Jinbao Long. Al femminile è riuscita a qualificarsi per le fasi finali Giulia Randi, fermata agli ottavi: comunque un buon risultato per l’azzurra.

Competitività che invece non si riscontra nelle prove tecniche e nella combinata boulder&lead che sarà disciplina olimpica. Al maschile nessuno si è qualificato per le semifinali: il miglior piazzato è stato Stefano Ghisolfi, 24esimo nelle qualificazioni. Hanno deluso invece Marcello Bombardi e Filip Schenk. Al femminile la sola Laura Rogora è entrata tra le migliori 21: un bottino magro da queste discipline in vista dei prossimi appuntamenti.

Foto: FASI