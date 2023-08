Arrampicata sportiva, Janja Garnbret domina il boulder ai Mondiali: gara perfetta, la slovena firma il tris

Janja Garnbret ha dominato il boulder femminile ai Mondiali 2023 di arrampicata sportiva. La slovena era la grande favorita della vigilia in questa specialità tecnica, che in combinata con il lead assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. La balcanica è stata semplicemente impeccabile, non sbagliando nemmeno un colpo e non necessitando nemmeno di un secondo tentativo per chiudere i problemi che si è trovata di fronte sulla parete di Berna (Svizzera).

Il perfetto 4T4z 4 4 è la certificazione perfetta della superiorità di questo talento assoluto, semplicemente una spanna sopra a tutte le avversarie. Oggi la 24enne ha comunque dovuto sudare per avere la meglio sulla stoica francese Oriane Bertone, medaglia d’argento con il punteggio di 3T4z 7 4: soltanto all’ultimo problema la transalpina non è riuscita a replicare e si è così dovuta accontentare della piazza d’onore davanti alla statunitense Brooke Raboutou (2T4z 2 11). Rimangono giù dal podio la francese Zélia Avezou (2T4z 8 10) e l’altra americana Natalia Grossman (1T4z 1 9).

Janja Garnbret si è laureata Campionessa del Mondo nel boulder per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2018 e del 2019. Quello odierno è addirittura il suo settimo titolo iridato, conteggiando anche una doppietta nel lead (2016 e 2019) e nella combinata (2018 e 2019). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, dove l’arrampicata ha fatto il proprio debutto a cinque cerchi con il format della combinata tra le tre storiche specialità di questo sport, ha infilato la quarta affermazione stagionale dopo tre sigilli in Coppa del Mondo (due nel boulder e una del lead). Le italiane erano state purtroppo eliminate in qualificate.

Foto: Lapresse