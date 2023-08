Antonella Palmisano bronzo ai Mondiali: “In un tunnel per due anni, ora Parigi mi aspetta. Sono tornata”

Antonella Palmisano ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La Campionessa Olimpica ha interpretato brillantemente la gara lungo le strade di Budapest ed è riuscita a salire sul terzo gradino del podio, come aveva già fatto nella rassegna iridata di sei anni fa a Londra. La fuoriclasse pugliese ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h27:26 (secondo crono della carriera) e ha lanciato un messaggio importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’azzurra ha fatto gara di testa, è caduta al giro di boa dell’undicesimo giro, si è prontamente ripresa, ha intensificato l’azione nei pressi del tredicesimo chilometro e soltanto il fulmineo cambio di ritmo della spagnola Maria Perez è riuscita a frenarla. La 32enne è splendidamente tornata in auge dopo un paio di anni in cui era stata attanagliata dai problemi fisici e in cui non era praticamente mai riuscita a gareggiare (si era rivista in primavera agli Europei a squadre, chiusi in seconda posizione).

Antonella Palmisano ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Volevo stupire me stessa e il mio allenatore. Sono stati due anni difficili, dove quasi mi sono sentita sola perché cadevo in un tunnel. Nonostante tutte le persone che mi sostenevano, mi sentivo sola perché non uscivo da un dannato problema, che ora è diventato gestibile. Sono andata avanti a infiltrazioni e cortisone, oggi l’ho sentito ma il lavoro mentale mi ha aiutato, affrontando qualsiasi problematica“.

La pugliese ha poi proseguito: “Sono contenta di aver stupito il mio allenatore, che ha sempre voluto tutelare la persona più che l’atleta. Anche quando sono caduta ho sempre pensato di farcela“. La fuoriclasse di Mottola non si è tirata indietro e ha già guardato al prossimo grande obiettivo, visto che tra un anno andrà a caccia di una nuova magia alle Olimpiadi dopo l’apoteosi di Tokyo: “Parigi ora mi aspetta. Ora si torna a sognare la Torre Eiffel: ci sono, sono ritornata“.

Foto: Lapresse