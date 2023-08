Amichevoli calcio oggi (9 agosto): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Anche quest’oggi, mercoledì 9 agosto, il calcio non si ferma. Siamo oramai agli sgoccioli e tra qualche giorno partiranno i maggiori campionati europei. Dopo una lunga estate, non ancora terminata però, le formazioni sono pronte a ritornare in campo con i rispettivi campionati. La fase dei ritiri è praticamente terminata e adesso ci saranno le ultimissime amichevoli per iniziare a vedere quanto i meccanismi di gioco siano oleati e quanto i giocatori siano realmente pronti.

E anche in data odierna non mancheranno le emozioni e sono previste due interessantissime partite amichevoli che vedranno come protagoniste le due milanesi. La prima squadra a scendere in campo sarà il Milan di Stefano Pioli alle ore 18.00. I rossoneri, a Milanello, accoglieranno il Trento, squadra di Serie C. Leao e compagni proprio nella serata di ieri hanno disputato la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza e a distanza di poche ore torneranno nuovamente in campo.

Un’ora più tardi invece, dunque alle 19.00, sarà invece il momento dell’Inter del mister Simone Inzaghi. La squadra arrivata in Finale di Champions League nell’oramai passata stagione, avrà modo di disputare un’amichevole di lusso. All’Interno della Red Bull Arena infatti, Lautaro Martinez e compagni se la vedranno con il Salisburgo: un match che, almeno sulla carta, si prospetta avvincente e ricco di emozioni. Vedremo chi la spunterà. Nel frattempo ecco di seguito il calendario e il programma delle sfide amichevoli di oggi.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI (9 AGOSTO)

Mercoledì 9 agosto

Ore 18.00 – Milan-Trento – Milanello – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Salisburgo-Inter– Red Bull Arena di Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Zona DAZN. Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Foto: LaPresse