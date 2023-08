Amichevoli calcio oggi (5 agosto): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Le preparazioni estive delle squadre di Serie A e non solo, non sono ancora terminate così come le amichevoli. Ci troviamo agli sgoccioli dei vari ritiri e si avvicina prepotentemente l’esordio nei campionati europei. E anche nella giornata di oggi, sabato 5 agosto, non mancheranno partite interessantissime. Si partirà con Nizza-Villareal e si proseguirà con Wolfsburg-Sassuolo alle ore 15.00.

Mezz’ora più tardi il Friburgo accoglierà l’Empoli. Il Verona invece, disputerà un match amichevole contro l’Heidenheim. L’Atalanta allo stesso orario, dunque alle 15.30, nell’An der Alten Försterei di Berlino se la vedrà con l’Union Berlin. Anche per la Fiorentina amichevole internazionale di lusso: ci sarà il Newcastle come avversario.

Il Bologna di Thiago Motta si scontrerà con l’AZ Alkmaar mentre il Cagliari giocherà contro il Brest. Le altre due neopromosse, il Frosinone e il Genoa, gareggeranno rispettivamente con il Cosenza e la Cremonese. A chiudere le danze ci penserà la Salernitana, con l’Augsburg come rivale. Ecco di seguito il calendario delle amichevoli odierne.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI (5 AGOSTO)

Sabato 5 agosto

Ore 13.30 – Nizza-Villareal -Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Wolfsburg-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.30 – Friburgo-Empoli – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Heidenheim-Verona – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Union Berlin-Atalanta – An der Alten Försterei di Berlino – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.30 – Newcastle-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – AZ Alkmaar-Bologna – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Brest-Cagliari – Stadio “Francis-Le Blé” di Brest – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Frosinone-Cosenza – “Stirpe” di Frosinone – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Cremonese-Genoa – Diretta tv su Telenord (11 digitale terrestre solo Liguria)

Ore 20.30 – Salernitana-Augsburg – Non sono previste dirette tv o streaming

