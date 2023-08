Amichevoli calcio oggi (2 agosto): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 agosto, il calcio non va in vacanza. In piena estate e nel pieno del calciomercato e dei ritiri, le formazioni si stanno preparando al meglio per preparare la prossima avvincente stagione nei rispettivi campionati di appartenenza. E anche in data odierna assisteremo ad amichevoli interessantissime. Partiamo dalla sfida delle ore 5.00 tra il Milan di Stafno Pioli e il Barcellona di Xavi nel mini torneo americano Soccer Champions Tour. Diavoli e blaugrana sono pronti a dare il massimo sul terreno di gioco.

Alle ore 13.30 poi, sarà il momento di altre due big europee: il Bayern Monaco e il Liverpool si scontreranno infatti in un match amichevole. Alle 15.00 sarà poi il turno del Bologna che nello Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg sfiderà l’Utrecht. Un’ora più tardi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini avrà di fronte la Pro Sesto. Dalle 17.00 il Cagliari di Claudio Ranieri battaglierà con il Como, squadra di Serie B. Il Napoli campione d’Italia a Castel di Sangro, accoglierà il Girona.

Alle 19.00 il Lens, all’interno dello stadio Bollaert-Delelis dell’omonima città, cercherà in tutti i modi di superare il Torino di Ivan Juric. In serata, alle 20.30, il Parma in un vero e proprio derby, giocherà contro il Sassuolo: incontro da seguire con attenzione tra due formazioni interessanti. 15 minuti dopo l’arbitro fischierà invece l’inizio di Farense-Roma che si giocherà proprio in Portogallo. A chiudere l’Atletico Madrid si scontrerà con la Real Sociedad.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI (2 AGOSTO)

Ore 5.00 – Milan-Barcellona – Allegiant Stadium, Las Vegas – Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, DAZN, Sky Go.

Ore 13.30 – Bayern Monaco-Liverpool – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.00 – Utrecht-Bologna – Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg, Olanda – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 – Atalanta-Pro Sesto – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.00 – Cagliari-Como – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Napoli-Girona – Castel di Sangro – Diretta tv su Sky Sport 251 (in pay per view)

Ore 19.00 – Lens-Torino– Stadio Bollaert-Delelis di Lens – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 20.30 – Parma–Sassuolo – Stadio Tardini di Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – SC Farense-Roma- Faro – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201). Diretta streaming su NOW e Sky Go

Ore 22.00 – Atletico Madrid-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN.

Foto: LaPresse