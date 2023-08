Alcaraz-Djokovic oggi, Finale ATP Cincinnati 2023: orario, programma, tv, streaming

Non ci sono state sorprese nelle due semifinali del Masters 1000 di Cincinnati ed ecco quindi che a contendersi il titolo nell’ultimo atto di oggi saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ovvero i primi due giocatori del ranking mondiale. Lo spagnolo (n.1 ATP) e il serbo (n.2) si sfideranno dopo la finale femminile tra Gauff e Muchova (che avrà inizio alle 19:30) e comunque non prima delle 22:30 italiane.

Da una parte Alcaraz arriva a questa finale dopo i successi in tre set contro, in ordine cronologico, l’australiano Jordan Thompson, lo statunitense Tommy Paul, l’australiano Max Purcell e il polacco Hubert Hurkacz (tutte vittorie in tre set); dall’altra parte, invece, Djokovic per giungere fino alla finale ha dovuto battere lo spagnolo Davidovich Fokina, il francese Gael Monfils, lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. A differenza di Alcaraz, Nole ha vinto tutte le sue partite in due set e oggi potrebbe dunque essere più fresco. Da segnalare che l’attuale numero uno al mondo e il serbo si sono già affrontati per tre volte in carriera e in due occasioni è arrivata la vittoria di Carlos (il successo più importante è sicuramente quello del mese scorso nella finale di Wimbledon).

La partita tra Alcaraz e Djokovic sarà il secondo incontro di giornata sul campo centrale (prima ci sarà la finale femminile Gauff-Muchova, in programma alle ore 19:30) e non inizierà in ogni caso prima delle ore 22:30 italiane. Il match si potrà vedere in diretta tv a pagamento su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La diretta streaming sarà invece disponibile su Sky Go e Now.

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC ATP CINCINNATI 2023

Domenica 20 agosto

Campo Centrale

Alle 19:30 italiane

C. Gauff (USA) (7) – K. Muchova (CZE)

Non prima delle 22:30 italiane

C. Alcaraz (ESP) (1) – N. Djokovic (SRB) (2)

ALCARAZ-DJOKOVIC ATP CINCINNATI 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Sky Go e Now

Foto: LaPresse