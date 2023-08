A che ora il sorteggio della Champions League oggi? Programma e orario: come vederlo in tv e streaming

Arrivato il momento della Champions League. Oggi è il momento del primo grande snodo della massima competizione continentale calcistica, con le trentadue squadre che conosceranno così la loro primissima parte di cammino in questa coppa: il sorteggio dei gironi. Ai nastri di partenza ci sono Napoli, Lazio, Inter e Milan a rappresentare l’Italia.

Per questa stagione la novità è il cambio di sede per questo sorteggio: niente più Nyon, ma si torna al Grimaldi Forum di Montecarlo. Napoli che, in qualità di campione d’Italia, è in prima fascia, mentre l’Inter si ritrova in seconda. Lazio e Milan fanno invece parte della terza fascia: da ricordare come le squadre della stessa nazionalità non si possono affrontare nella fase a gironi.

Il sorteggio di UEFA Champions League si terrà domani alle ore 18.00; diretta televisiva garantita da 20, canale in chiaro di Mediaset, e Sky Sport 24 (200). In streaming sarà possibile utilizzare molti servizi come SkyGo, NOW, Amazon Prime, Mediaset Infinity ed addirittura il canale Youtube della UEFA.

