Italia-Estonia oggi in tv, Europei volley 2023: orario, programma, streaming, possibili sestetti

Oggi giovedì 31 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Estonia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaBarton di Perugia per inseguire la seconda vittoria nella rassegna continentale, dopo il trionfale debutto di lunedì sera contro il Belgio alla Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata formazione baltica, che ha all’esordio ha perso per 3-0 contro la Germania.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano a un successo importante in ottica primo posto nel girone. L’Italia scenderà in campo con la formazione ormai rodata negli ultimi due trionfali anni e vista anche lunedì sera contro il Belgio. A guidare i Campioni del Campo sarà il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, i probabili sestetti titolari di Italia-Estonia, match valido per gli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSporth e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ESTONIA EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 31 agosto

Ore 21.15 Italia vs Estonia

PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA EUROPEI VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-ESTONIA EUROPEI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

ESTONIA: Vanker-Venno, Taeht-Tammearu, Treial-Aganits, Maar.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo