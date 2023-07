WTA Palermo 2023, Zantedeschi lotta ma non basta: agli ottavi ci va Parry

Niente da fare per Aurora Zantedeschi nel primo turno del WTA 250 di Palermo. Sulla terra battuta italiana, la classe 2000 (n.603 del ranking), reduce dalle due vittorie nelle qualificazioni, gioca una buona partita contro la francese Diane Parry (n.82 WTA), ma è costretta ad arrendersi per 6-4 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Ora al prossimo turno la transalpina sfiderà la cinese Qinwen Zheng, brava oggi a battere nettamente l’azzurra Sara Errani con il punteggio di 6-0 6-0.

Pronti, via e Zantedeschi si porta velocemente sul 3-0 (break nel secondo gioco). Sembra tutto troppo bello per essere vero, e infatti ecco che Parry ribalta subito il punteggio: la transalpina prima riagguanta la sua avversaria sul 3-3 e poi vola sul 5-3. A questo punto la nostra portacolori prova a restare in vita e riesce a portarsi sul 5-4 dopo aver annullato anche un set point, ma subito dopo la sua avversaria non trema nel turno di battuta e chiude dunque il primo parziale per 6-4.

Sulle ali dell’entusiasmo la francese comincia molto meglio nel secondo set e sale rapidamente sul 4-1 con doppio break di vantaggio. Visto il punteggio, sembra tutto finito per Zantedeschi, e invece arriva una piccola reazione d’orgoglio che vale il 3-4. La rimonta dell’italiana termina però qui: Parry torna a comandare il gioco e con due game di fila conquista la vittoria con il punteggio finale di 6-4 6-3.

A fine sfida sono 5/13 le palle break convertite dalla francese contro le 2/2 dell’italiana. La transalpina termina la sfida con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (68% contro il 62% dell’azzurra) sia con la seconda (42% contro il 29% della sua avversaria). I punti totali conquistati dalle due tenniste nel corso della partita sono 68 per Parry e 55 per la nostra portacolori.

Foto: Ufficio Stampa Palermo Ladies Open