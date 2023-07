WTA Palermo 2023, Martina Trevisan cede in tre set a Daria Kasatkina

Si chiude subito l’avventura di Martina Trevisan nel torneo WTA di Palermo. L’azzurra non è riuscita a sopraffare la numero uno del tabellone, la russa Daria Kasatkina, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 6-7 6-0 in due ore e trentacinque minuti; affronterà la connazionale Tatiana Prozorova, che ha superato Nigina Abduraimova.

Se vi aspettate una partita in cui i servizi la fanno da padrone, il campo centrale di Palermo non è il luogo che fa per voi. Martina è costretto a salvare tre palle break in apertura ma capitola nel quarto gioco. Sembra tutto apparecchiato per una chiusura di frazione agevole per la numero uno del torneo, quando invece incappa in un momento di relax di troppo. Trevisan sfrutta immediatamente l’occasione a lei concessa ma nell’ottavo gioco e di nuovo in difficoltà; Kasatkina è cinica sfrutta la sua parola break e va a chiudere sul 63.

Inizio del secondo 7 viene ritardato per un problema elettrico dell’impianto ti rimane provvisoriamente senza luce. Gli inconveniente tecnico non cambia l’inerzia del match: si apre col break Russo, contro brekke immediato italiano e, per la serie non c’è due senza tre Kasatkina strappa di nuovo il servizio a Martina. Sembra andare tutto verso una chiusura in due set, ma la russa al momento di servire per il match si fa prendere dal braccino: arriva il break, con Martina brava poi a dominare il tiebreak e a trascinare l’avversaria al terzo.

Purtroppo gli sforzi di Trevisan vengono gettati via al vento nel secondo gioco della terza frazione. Dal 30 pari tocca la rete su un recupero di una smorzata, poi getta al vento uno smash a campo aperto e Kasatkina vola sul 3-0. La numero 1 del tabellone riacquista fiducia e diventa un carro armato, mentre l’azzurra perde progressivamente campo. Il set si trasforma in una mattanza, al sesto gioco arrivano tre palle match; la giusta è la terza, concretizzata con una palla corta.

La resa al servizio delle due non è stata irreprensibile, ma Martina fa peggio concedendo più del 50% dei punti con il proprio fondamentale (47/91), con quattro doppi falli a fare da cornice. Ben 14 le palle break concesse dall’azzurra.

