Atletica: a Grosseto la 4x100m va a caccia dei Mondiali. Assenti Jacobs e Desalu, spazio a Tortu, Patta e Ceccarelli

Ultimo tentativo in extremis per la 4x100m italiana al maschile: l’obiettivo degli azzurri, campioni olimpici in carica, è quello di agguantare la qualificazione ai Mondiali.

Per volare in terra magiara serve essere tra le migliori otto nazioni del ranking delle escluse. L’Italia è al momento settima con il 38.38 stampato lo scorso 7 maggio a Firenze e la posizione è decisamente traballante, visto che devono ancora gareggiare seriamente formazioni di rango come Nigeria e Giappone.

Gli azzurri saranno impegnati dunque venerdì in quel di Grosseto: fondamentale riuscire a migliorare il crono di qualche centesimo per provare ad assicurarsi il posto iridato.

Gli staffettisti in questi giorni sono in raduno a Roma: certi tre posti su quattro della formazione, quelli dei due campioni olimpici Lorenzo Patta e Filippo Tortu e della nuova stella Samuele Ceccarelli. Poi l’ultimo posto sarà conteso tra Roberto Rigali, Marco Ricci e Lorenzo Simonelli. Assente Fausto Desalu, già scontato il forfait di Marcell Jacobs.

Foto: Grana/FIDAL