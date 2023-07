WTA Palermo 2023: Jasmine Paolini lotta, ma cede in finale a Qinwen Zheng

Jasmine Paolini esce sconfitta da una finale particolarmente complessa da interpretare del WTA 250 di Palermo. A sconfiggerla è la cinese Qinwen Zheng, che la supera per 6-4 1-6 6-1 e completa così una settimana che ha potuto vivere in virtù di una wild card concessa dall’organizzazione. Per l’asiatica classe si tratta del primo titolo sul circuito maggiore.

Zheng parte davvero molto forte, inserendo il turbo e trovando subito due break di vantaggio con il dritto che funziona a meraviglia. Paolini, ad ogni modo, non demorde e recupera parzialmente lo svantaggio togliendo la battuta a zero alla sua avversaria (anche con un che di fortuna). I game di servizio sono lottati, ma mai al punto tale da arrivare ai vantaggi, tranne l’ultimo. La toscana, però, la chance di rientro completo non l’ha mai e, al terzo set point, la cinese va avanti con il 6-4.

Il secondo parziale si racchiude sostanzialmente in un unico game, il secondo, praticamente infinito e nel quale si alternano la minor costanza di Zheng e la spinta decisa di Paolini, che da fondo continua ad avere mordente. Di palle break ne ha sei, e l’ultima è quella buona. Di fatto, è il segnale che, dopo mezz’ora, ci può essere un ulteriore slancio, ed è quello che la porta fino a un 6-1 che entusiasma il pubblico siciliano.

Nel set decisivo, però, l’azzurra non riesce più a essere così brillante come pochi minuti prima. Il dritto comincia a ritornare quello delle prime fasi. Non è proprio in un lampo che arriva sul 5-0, ma non si va lontano da quel concetto. Paolini prova in tutti i modi a evitare l’ormai incombente destino, annulla due match point, ma al terzo deve cedere per 6-1.

Nelle due ore e 14 minuti di match, è quasi straniante il dato legato alle prime in campo: 80,6% Paolini contro 46,4% Zheng. Filosofie diverse, come però diverso è l’altro dato importante, con l’italiana che ricava 6 punti su 14 dalla seconda contro il 24/45 della cinese.

Foto: LiveMedia/Massimiliano Carnabuci – LivePhotoSport.it