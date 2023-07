ATP Newport 2023, Adrian Mannarino batte nettamente Michelsen e conquista il titolo

Adrian Mannarino trionfa all’ATP 250 di Newport. Sull’erba statunitense, il francese (testa di serie n.2) domina dall’inizio alla fine nella finale contro l’americano classe 2004 Alex Michelsen (n.190 del ranking) e si impone per 6-2 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco. Per il transalpino, che da domani sarà il nuovo numero 27 al mondo, si tratta del terzo titolo conquistato in carriera dopo ‘s-Hertogenbosch 2019 e Winston-Salem 2022.

Dopo un inizio senza scossoni, Mannarino accelera nel quinto game e trova il break alla prima palla buona (3-2). Caricato dall’allungo, il francese tiene agilmente il successivo turno di battuta e subito dopo vola sul 5-2 grazie a un altro break. A questo punto il transalpino classe 1988 va dunque a servire per il set e non trema, chiudendo il primo parziale per 6-2.

Nonostante il difficile primo set, Michelsen non si scoraggia e comincia meglio nel secondo parziale, salendo velocemente sul 2-0. Mannarino però reagisce subito con il controbreak che vale l’1-2 e poco dopo agguanta il 2-2. Il set prosegue senza ulteriori possibilità di allungo fino al 4-4, poi lo statunitense ha un piccolo passaggio a vuoto e il suo avversario ne approfitta per rubargli il servizio ai vantaggi alla terza occasione buona (5-4). Per il classe 2004 questo è il colpo del ko definitivo: subito dopo Mannarino tiene agilmente il turno di battuta nel decimo game e pone fine al match (6-4).

STATISTICHE – Al termine della partita pesano le quattro palle break (sulle 6 totali) totali convertite dal transalpino (1 su 1 invece quella convertita da Michelson). Il francese chiude il match con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio in campo (81% contro il 62% del numero 190 al mondo) sia con la seconda (61% contro il 40% del suo avversario), in un match in cui la testa di serie numero 2 conquista complessivamente 61 punti contro i 42 dello statunitense.

Foto: LaPresse