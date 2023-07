WTA Palermo 2023, Jasmine Paolini batte Arantxa Rus e approda agli ottavi di finale

Un lampo nella notte. Jasmine Paolini ce l’ha fatta: la toscana (n.52 del ranking) ha piegato la resistenza dell’olandese Arantxa Rus (n.62 del mondo) nel primo turno del torneo di Palermo sul punteggio di 6-4 5-7 6-2 in 2 ore e 10 minuti di partita. Jasmine ha avuto il merito di rimanere sempre molto focalizzata nel confronto, venendo fuori alla distanza. Negli ottavi di finale ci sarà ad attenderla l’ucraina Dayana Yastremska (n.149 del ranking).

Nel primo set Paolini parte con il piglio giusto, mettendo sotto pressione l’avversaria con una palla break in apertura, non sfruttata. Jasmine trova concretezza nel quinto gioco quando, con alcuni colpi di pregevole fattura, crea lo strappo. Senza concedere chance all’olandese, l’italiana archivia il tutto sul punteggio di 6-4.

Nel secondo set c’è la reazione di Rus che aumenta la profondità dei propri colpi e il break a zero del sesto gioco, subìto da Paolini, parla chiaro. Jasmine si riscatta immediatamente con il contro-break, ma il servizio non la assiste nella fase decisiva della frazione e nel dodicesimo game perde il turno in battuta e il parziale (7-5).

Nel terzo set la toscana è bravissima a resettare, imprimendo un ritmo importante allo scambio. Vengono fuori due break nel primo e terzo gioco che mandano in ghiaccio la partita. Sullo score di 6-2, la nostra portacolori può festeggiare e stringere la mano alla sua avversaria. Dando uno sguardo alle statistiche, percentuale di prime di servizio in campo alte per Paolini (75%), con il 69% dei punti vinti, mentre con la seconda la percentuale si attesta al 70%. La giocatrice italiana incisiva in risposta, come il 46% dei quindici conquistati rispetto alla prima in battuta della rivale certifica.

