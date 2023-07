WTA Palermo 2023, Dayana Yastremska prossima rivale di Paolini negli ottavi, vittoria di Mayar Sherif

Terminata una lunghissima giornata nel torneo WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, il bilancio in casa Italia è stato altamente deficitario: una vittoria e quattro sconfitte per le nostre portacolori. Solo Jasmine Paolini (n.52 del mondo) si è imposta contro l’olandese Arantxa Rus (n.62 WTA) e proseguirà la propria avventura. Sul suo cammino ci sarà l’ucraina Dayana Yastremska (n.149 del ranking), a segno per 6-4 6-2 contro la serba Mia Ristic (n.443 del ranking), proveniente dalle qualificazioni.

Per le altre italiane, dunque, solo riscontri negativi: Lucrezia Stefanini non è proprio scesa in campo contro la serba Olga Danilovic, poi ritiratasi dopo un set, perso contro la russa Lansere; ko amari per Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, visti i bagel nel terzo set delle loro avversarie, ovvero la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.85 del mondo) a segno per 6-3 4-6 6-0 e la russa Daria Kasatkina (n.11 del mondo) per 6-3 6-7 (2) 6-0.

L’iberica giocherà contro Nuria Brancaccio negli ottavi, mentre Kasatkina è attesa al derby russo contro Prozorova, impostasi per 6-3 6-4 contro l’uzbeka Nigina Abduraimova (n.177 del ranking). Niente da fare anche per Lucia Bronzetti (n.53 del mondo), piegata dall’altra russa Erika Andreeva (n.159 del ranking) per 4-6 6-0 6-2. Quest’ultima giocherà contro la colombiana Osorio, che ha battuto per 7-6 (2) 6-1 la francese Fiona Ferro (wild card).

Vittoria per l’egiziana Mayar Sherif (n.38 WTA) contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.135 del ranking) per 3-6 7-6 (6) 7-5 e negli ottavi ci sarà l’incrocio con la citata Lansere.

Foto: LaPresse