ATP Newport 2023, Kevin Anderson torna vittorioso dal ritiro. Out Cressy

A Newport, in Rhode Island, c’è l’ultimo stralcio della stagione su erba. Altre sette partite per completare il primo turno del torneo statunitense, giunto all’edizione numero 47.

Ritorno in campo vincente per Kevin Anderson, che sconfigge il canadese Gabriel Diallo. Il sudafricano è uscito dal ritiro dopo più di un anno e ha immediatamente dimostrato che la wild card a lui affidata è finita in buone mani. Per lui l’olandese Gijs Brouwer, che ha superato in tre set Constant Lestienne, numero 8 del seeding.

Il capofila Tommy Paul conosce il suo avversario, è il connazionale Ethan Quinn che ha superato agilmente l’indiano Sasi Kumar Mukund. Ultimo campione NCAA per l’università della Georgia, con la potenza dei suoi colpi dall’alto dei suoi 191 centimetri si è fatto notare da più di un occhio attento.

Stati Uniti che festeggiano anche per i successi John Isner e Steve Johnson, che hanno superato rispettivamente Alex Bolt e Chung Yun-seong. Fuori invece Maxime Cressy, campione lo scorso anno, che viene superato dal giovane Alex Michelsen, vincitore dell’Easter Bowl nel 2022.

ATP NEWPORT 2023, RISULTATI 18 LUGLIO

A. Michelsen b. M. Cressy 6-7 6-4 7-5

J. Isner b. A. Bolt 6-4 2-6 6-3

G. Brouwer b. C. Lestienne 5-7 6-4 7-5

E. Quinn b. S. K. Mukund 6-3 6-1

K. Anderson b. G. Diallo 6-3 6-2

L. Tu b. A. Vukic 6-3 7-6

S. Johnson b. Y. Chung 6-2 6-3

Foto: LaPresse