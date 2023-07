WTA Palermo 2023: eliminazione al secondo turno per Nuria Brancaccio

Si ferma il cammino di Nuria Brancaccio nel torneo WTA di Palermo. La nativa di Torre del Greco è stata sconfitta in due set dalla spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. L’iberica si conferma una bestia nera per le tenniste italiane, visto che nel turno precedente aveva eliminato Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero quattro.

Brancaccio è riuscita a sfruttare solo una delle sei palle break avute a disposizione. La campana ha avuto problemi con il servizio, soprattutto con la seconda, con cui ha vinto solamente il 31% dei punti con questo colpo.

Partenza lanciata della spagnola, che trova subito il break in apertura. L’azzurra, però, riesce a reagire ed ottiene il controbreak nel terzo gioco. Purtroppo Sorribes Tormo strappa ancora la battuta all’italiana, addirittura a zero e si porta sul 3-1. Brancaccio non sfrutta due palle break nel quinto gioco e poi altre tre nel settimo, finendo per perdere il primo set per 6-3.

Il secondo set si mette subito male per la campana, visto che concede il break in apertura alla spagnola. Brancaccio salva due palle break nel terzo gioco, ma alla fine deve comunque cedere la battuta nel settimo gioco, con Sorribes Tormo che allunga sul 5-2 e poi conclude sul 6-2.

