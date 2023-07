Samuele Ceccarelli tornerà in gara, a livello individuale, sabato 22 luglio al Meeting di Trieste. Il Campione d’Europa dei 60 metri non si esibisce dallo scorso 27 giugno, quando corse un interessante 10.15 (0,6 m/s di vento a favore) al Golden Spike di Ostrava, giusto quattro giorni dopo il trionfo agli Europei a squadre. A Chorzow si impose in 10.13 (0,6 m/s di brezza alle spalle), eguagliando il personale che aveva siglato il 2 giugno al Golden Gala di Firenze. Tre prestazioni confortanti stampate lungo un mese di giugno particolarmente interessante, che hanno ribadito come il velocista toscano possa essere protagonista anche sui 100 metri dopo il trionfo continentale in sala.

Il 23enne sarà il nome di lusso dell’evento nel capoluogo giuliano e punta a ritoccare il proprio personale in quella che sarà, insieme ai Campionati Italiani della settimana seguente, una tappa di avvicinamento ai Mondiali di Budapest. Samuele Ceccarelli arriverà a Trieste passando da Grosseto, dove venerdì 21 luglio correrà la 4×100. La staffetta, in cui ci sarà anche Filippo Tortu, si rimetterà in gioco dopo il secondo posto agli Europei a squadre e l’obiettivo è molto chiaro: migliorare il 38.38 corso due mesi fa a Firenze, in modo da mettere al sicuro la qualificazione alla prossima rassegna iridata.

Ceccarelli correrà in seconda frazione, predendo verosimilmente il testimone da Lorenzo Patta, Campione Olimpico di Tokyo 2020 insieme a Tortu, Marcell Jacobs e Fausto Desalu (gli ultimi due saranno assenti in terra toscana). In Polonia era piaciuta la sua prestazione sul lanciato e il cronometro aveva recitato un magistrale 9.12, vedremo se anche in questa occasione arriveranno risposte importanti in vista dell’appuntamento più importante della stagione. A Trieste ci sarà anche un nuovo atteso duello tra Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Foto: Grana/FIDAL