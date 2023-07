WTA Amburgo 2023, Martina Trevisan strapazza Elvina Kalieva ed approda agli ottavi

Martina Trevisan è già agli ottavi del torneo WTA di Amburgo 2023: l’azzurra nel primo turno strapazza la malcapitata statunitense Elvina Kalieva, sconfitta con un netto 6-1 6-0 in un’ora di gioco ed ora affronterà la vincente della sfida tra la russa Kamilla Rakhimova e la colombiana Camila Osorio.

Nel primo set servono quattro palle break all’azzurra per centrare lo strappo ai vantaggi del secondo gioco, sforzo vanificato dall’immediato controbreak subito a quindici. Si tratta dell’unico passaggio a vuoto dell’azzurra, che inanella poi otto punti di fila e scappa sul 4-1. Nel sesto gioco la statunitense si porta sul 30-15, ma Trevisan infila altri sette punti consecutivi e chiude sul 6-1 in mezz’ora.

Nella seconda partita l’inerzia continua ad essere tutta a favore dell’azzurra, che ottiene lo strappo in apertura a trenta e poi non si ferma più. Trevisan conferma a zero l’allungo e poi trova un secondo break, a quindici, volando sul 3-0 pesante. L’italiana tiene senza patemi il seguente turno in battuta e poi toglie ancora il servizio a Kalieva. Trevisan va a servire per il match, va sotto 0-30, ma vince gli ultimi quattro punti e chiude sul 6-0 in mezz’ora.

Le statistiche pendono ovviamente tutte dalla parte di Trevisan, che conquista 51 punti contro i 21 dell’avversaria, convertendo 6 palle break su 10 e cedendo soltanto una volta il servizio. In un match con pochissime prime in campo (41% per Trevisan contro il 38% per Kalieva), l’azzurra si ferma al 50% di punti con la prima, spingendosi all’85% con la seconda, mentre la statunitense si attesta rispettivamente al 36% ed al 26%.

