Premier Padel 2023, Coello e Tapia non si fermano più e conquistano anche il P1 di Madrid! Tra le donne grande trionfo di Brea/Gonzalez

Anche Madrid è di Arturo Coello e Agustin Tapia. Dopo il successo di otto giorni fa all’Italy Major Premier Padel di Roma, i Golden Boys hanno trionfato anche al P1 in Spagna e si sono confermati, ancora una volta, gli assoluti dominatori di questo 2023. In campo femminile, invece, hanno vinto un po’ a sorpresa Delfina Brea e Bea Gonzalez, bravissime a disputare un torneo perfetto coronato dal successo in finale contro le numero 1 al mondo Ari Sanchez e Paula Josemaria.

Per Coello e Tapia questa è stata l’ennesima settimana grandiosa di questa stagione. Il duo ispanico-argentino ha iniziato, dopo il bye del primo turno, con le agili vittorie tra sedicesimi e ottavi contro Anton Sans/Teodoro Zapata e Jose Rico/Agustin Gutierrez, si è poi imposto ai quarti e in semifinale rispettivamente contro Jorge Nieto/Jon Sanz (bravissimi agli ottavi a eliminare Alejandro Galan e un Juan Lebron in grandissima difficoltà) per 6-1 2-6 6-2 e Maxi Sanchez/Lucho Capra per 3-6 6-2 7-5 e infine ha battuto, come successo a Roma, Federico Chingotto/Paquito Navarro in finale per 7-5 6-2. Grazie a questo trionfo, Coello e Tapia hanno conquistato il secondo titolo stagionale nel Premier Padel, l’11° totale nel 2023 considerando anche il World Padel Tour.

“Ci siamo espressi su un buon livello e devo congratularmi con Arturo – ha affermato Tapia nel post partita –. Siamo una buona coppia, lottiamo insieme, vogliamo vincere e non è mai facile giocare contro Chingotto e Navarro. Lasciatemi fare gli auguri a mia sorella Valentina, è il suo compleanno oggi: le abbiamo fatto un bel regalo, vincendo. Lei lo ha fatto a me scegliendo di trascorrere questa giornata a guardare il mio padel”.

Il microfono è poi passato a Coello. “Grazie per essere rimasti qui fino a tardi – ha dichiarato lo spagnolo classe 2002 -. Sono io a dover ringraziare Agustin: se faccio qualcosa di sbagliato, lui c’è sempre. Oggi non ero al livello degli altri sul campo, ma lui mi ha sempre supportato, per me è il numero uno”.

Nel torneo femminile c’è stata invece una sorpresa, con la vittoria finale delle giovani Delfina Brea e Bea Gonzalez. Le due “Superpibas” hanno raggiunto la semifinale con grande facilità, e poi hanno sconfitto prima le vincitrici di Roma Gemma Triay e Marta Ortega in semifinale con un netto 6-2 6-2 e in seguito le numero 1 del seeding Ariana Sanchez/Paula Josemaria con un 5-7 7-6(3) 7-6(6) maturato dopo tre ore e 22 minuti di pura follia. Entrando più nello specifico di quest’ultima sfida, Brea e Bea si sono ritrovate sotto prima 4-1 nel terzo set e successivamente per 6-2 nel tie-break decisivo, ma in entrambe le occasioni sono riuscite incredibilmente a rialzarsi e, dopo aver annullato quattro match point consecutivi, hanno colpito alla prima occasione buona, chiudendo il tie-break del terzo parziale per 8-6 e regalandosi una gioia immensa.

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I RISULTATI DEL MADRID PREMIER PADEL P1

Foto: Premier Padel