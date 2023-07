WTA Losanna 2023: finiti i primi turni, ma Cocciaretto è già ai quarti

Un vero e proprio mix è quel che si vede al WTA 250 di Losanna, dove accanto alla conclusione di alcuni primi turni fermati dalla pioggia di ieri si alterna l’entrata in scena di alcuni secondi turni. Tra questi, quello di Elisabetta Cocciaretto, che pur con qualche difficoltà continua ad avanzare e si prende i quarti di finale.

Per la marchigiana prossimo appuntamento con la numero 8 del seeding, la russa Elina Avanesyan, capace di rimontare la francese Chloé Paquet dopo essersi trovata indietro di un set e un break per due volte nel corso del secondo parziale (e segnatamente all’inizio).

Altro confronto di secondo turno disputato oggi è quello tra l’ungherese Anna Bondar e la russa Mirra Andreeva, che molto sta facendo parlare. Stavolta, però, il destino è a favore della magiara, che risale da sotto 2-5 nel primo set, recupera un break nel secondo e vince 7-6(3) 6-3.

Quanto al resto dei primi turni, e posta l’eliminazione di Lucia Bronzetti da numero 4 del seeding per mano della (complicata) slovena Tamara Zidansek, chiude anche la rumena Ana Bogdan sulla svizzera Simona Waltert. Era da effettuare per intero uno dei match di cartello, quello tra la francese Alizé Cornet e la padrona di casa Viktorija Golubic: a prevalere è la transalpina in rimonta.

WTA LOSANNA 2023: RISULTATI DI OGGI

SECONDI TURNI

Bondar (HUN)-M. Andreeva [6] 7-6(3) 6-3

Avanesyan [8]-Paquet (FRA) [Q] 2-6 7-5 6-1

Cocciaretto (ITA) [2]-Riera (ARG) 6-1 3-6 6-3

PRIMI TURNI

Cornet (FRA) [7]-Golubic (SUI) 3-6 6-1 6-3

Bogdan (ROU) [3]-Waltert (SUI) 2-6 6-3 6-3

Zidansek (SLO)-Bronzetti (ITA) [4] 6-2 6-4

Foto: LaPresse