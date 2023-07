WTA Amburgo 2023, Daria Saville e Arantxa Rus ai quarti di finale

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri nel WTA di Amburgo. Sulla terra rossa teutonica sono stati cinque i match a tenersi e a dare un quadro della situazione in vista dei quarti di finale. Prosegue il cammino del’australiana Daria Seville.

La n.225 del ranking, vittoriosa nel turno precedente contro Jasmine Paolini, si è imposta contro la padrona di casa Tamara Korpatsch (n.100 WTA) con il punteggio di 7-6 (6) 6-2. Saville ha puntato sulla sua regolarità, fiaccando scambio dopo scambio la resistenza della rivale. Nei quarti ci sarà l’incrocio contro l’altra tedesca Jule Niemeier (n.106 del mondo), a segno contro la più quotata kazaka Yulia Putintseva (n.58 WTA) con lo score di 5-7 6-3 6-1.

Missione compiuta anche per l’olandese Arantxa Rus. La n.60 del mondo si è imposta contro l’argentina Nadia Podoroska (n.66 del ranking) in una sfida molto equilibrata, terminata sul punteggio di 6-3 3-6 7-5. Rus se la vedrà contro la tedesca Eva Lys (n.167 del ranking), a segno per 6-4 6-1 contro l’ungherese Panna Udvardy (n.96 WTA).

A chiudere il cerchio è arrivata la vittoria dell’altra teutonica Noma Noha Akugue (n.207 WTA) contro l’australiana Storm Hunter (n.154 del ranking) sullo score di 0-6 7-6 (2) 6-4. La 19enne tedesca sarà la prossima rivale della nostra Martina Trevisan nei quarti.

Foto: LaPresse