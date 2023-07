WTA Losanna 2023: il tabellone. Tris d’azzurre al via in Svizzera, Begu alla guida del seeding

Rilasciato il tabellone del torneo WTA 250 di Losanna, in Svizzera. Si gioca dal 2019 qui, per quello che è un evento che sostanzialmente ha cambiato continuamente città fino ad arrivare nella sede attuale, dove la croata Petra Martic è la campionessa più recente (ma non difende il titolo).

Tutta la parte bassa del tabellone è sostanzialmente popolata di italiane. In particolare, per Elisabetta Cocciaretto c’è la testa di serie numero 2 e il confronto con la padrona di casa Celine Naef, appena uscita dalle fatiche di Hopman Cup in cui ha provato a dar man forte alla Svizzera.

Per Sara Errani, che però non è uscita da Palermo in grandi condizioni fisiche, c’è il potenziale confronto con una qualificata, e la zona è quella delle russe Avanesyan e Rodina, oltre che naturalmente di Cocciaretto con cui si è già confrontata più volte.

Lucia Bronzetti, invece, torna là dov’è semplicemente partita la sua parabola a livello di circuito maggiore nel 2021; qui raggiunse i primi quarti WTA e cominciò a far capire di essere in grado di lottare anche a un livello superiore a quello degli ITF. Molto suggestivo il fatto che si confronti con la slovena Tamara Zidansek, che proprio ai quarti due anni fa la estromise seppur in tre set.

WTA 250 LOSANNA 2023: TABELLONE

Begu (ROU) [1]-Ferro (FRA)

Qualificata-Kovinic (MNE)

Teichmann (SUI)-E. Andreeva

Golubic (SUI)-Cornet (FRA) [7]

Bogadan (ROU) [3]-Waltert (SUI)

Qualificata-Qualificata

Danilovic (SRB)-Burel (FRA)

Jeanjean (FRA)-Navarro (USA) [5]

M. Andreeva [6]-Parry (FRA)

Bolsova (ESP)-Bondar (HUN)

Sorribes Tormo (ESP)-Bandecchi (SUI) [WC}

Zidansek (SLO)-Bronzetti (ITA) [4]

Avanesyan [8]-Rodina [PR]

Errani (ITA)-Qualificata

Riera (ARG)-Tig (ROU) [PR]

Naef (SUI) [WC]-Cocciaretto (ITA) [2]