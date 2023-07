WTA Amburgo 2023, Martina Trevisan è ai quarti di finale: ko la colombiana Osorio

Martina Trevisan è ai quarti di finale del torneo WTA di Amburgo. Altro match semplice sulla terra tedesca; ma se era preventivabile con la statunitense Elvina Kalieva, a cui ha lasciato un solo gioco al debutto, sorprende di più il 6-1 6-3 inflitto a Camila Osorio, numero 8 del tabellone e avversaria validissima. Non oggi almeno, e l’azzurra è la prima giocatrice del torneo già tra le migliori otto.

Il primo set è praticamente una mattanza in favore dell’azzurra, brava ad entrare subito in partita nonostante l’attesa di due ore per il maltempo. Non c’è storia, la colombiana è sempre in costante difficoltà al servizio e quando si va di manovra Martina ha una, se non due marce in più. In venti minuti Trevisan vola incontrastata sul 5-0, e al momento di chiudere la frazione arriva il game più combattuto della partita, con Osorio che riesce a strappare il servizio all’azzurra. Diventa solo un prolungamento dell’agonia: altro break per Martina e chiusura rapida sul 6-1.

Nella seconda frazione non cambia poi molto, con la colombiana che non sembra avere armi a disposizione per poter impensierire la toscana. Che stavolta si ‘accontenta’ del break nel quarto gioco per passare in avanti. Osorio ci crede e ha più possibilità per rimettere in piedi la frazione, soprattutto nel settimo gioco, ma Martina se la cava da sotto 0-40 per poi andare a chiudere sul 6-3.

Quattro doppi falli per la Osorio, che sfrutta soltanto una delle nove palle break avute a disposizione, cinque nel solo secondo set. Ad aiutare Martina è la resa con la seconda, con cui ottiene un lusinghiero 14/23 totale.

