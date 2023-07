WTA Amburgo 2023, Jasmine Paolini cede in due set a Daria Saville nel primo turno

Uscita di scena al primo turno per Jasmine Paolini (n.47 del ranking) nel primo turno del WTA di Amburgo (Germania). Sulla terra rossa tedesca, la toscana ha ceduto all’australiana Daria Saville (n.225 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-0 7-6 (3). Una Paolini molto sottotono, forse anche un po’ stanca per le fatiche del torneo di Palermo. Dopo un primo set praticamente non giocato, Jasmine si è scossa, rimanendo aggrappata alla partita fino al tie-break del secondo parziale, ma Saville ha trovato il modo per vincere un incontro che aveva faticato a chiudere.

Nel primo set si assiste al soliloquio dell’australiana. Paolini fatica a trovare il campo e la regolare Saville ne approfitta, facendo giocare il classico punto in più alla nostra portacolori. Una tattica che le frutta tanti punti e il bagel in suo favore.

Nel secondo set si segue il medesimo canovaccio all’inizio: Jasmine salva prima una chance break in apertura e poi la subisce nel terzo. Con le spalle al muro, l’italiana estrae il meglio che ha a sua disposizione e si va in lotta su tutti punti. Lo scambio di break e contro-break è costante e la tennista del Bel Paese salva due palle match prima del tie-break. La luce però si spegne in Jasmine e Saville archivia la pratica sullo score di 7-3.

Leggendo le statistiche, l’australiana ha ottenuto il 70% dei punti con la prima di servizio in campo rispetto al 44% dell’italiana, che però è stata decisamente più performante in risposta alla seconda della rivale, visto l’81% dei punti. Tuttavia, a pesare, sono state le 11 palle break offerte dall’azzurra rispetto alle sei costruite.

Foto: LiveMedia/Massimiliano Carnabuci