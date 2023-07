Scherma, Santuccio e Navarria si sfideranno in semifinale ai Mondiali nella spada!

Ci sarà sicuramente un’italiana nella finale della spada femminile ai Mondiali di Milano. Questo significa che arrivano anche le prime medaglie per la spedizione azzurra nella rassegna iridata. Infatti in semifinale si affronteranno Mara Navarria ed Alberta Santuccio. Dall’altra parte del tabellone sfida invece tra la francese Marie-Florence Candassamy e la cinese Yiwen Sun, che ha purtroppo tolto il sogno medaglia a Rossella Fiamingo.

Un quarto di finale tiratissimo quello di Mara Navarria, che ha battuto per 15-13 la rappresentante di Hong Kong Wai Vivian Kong. L’azzurra è stata brava a rimontare anche uno svantaggio di tre stoccate, portandosi poi in vantaggio. Nelle fasi finali la friulana ha saputo mettere le stoccate decisive, andando a prendersi la certezza della medaglia.

Diversissima nell’andamento la sfida dei quarti per Alberta Santuccio. La siciliana ha dominato contro la francese Alexandra Louis Marie, imponendosi per 15-5. Un assalto mai in discussione, con l’azzurra che ha preso subito un buon vantaggio e poi lo ha conservato.

Davvero tanta amarezza, invece, per Rossella Fiamingo. La tripletta azzurra era davvero vicino perchè la siciliana era in vantaggio per 8-5 prima di subire la rimonta della cinese Yiwen Sun, che si è imposta alla stoccata supplementare con il punteggio di 9-8.

La quarta azzurra in gara, Federica Isola, è stata sconfitta al primo turno. La milanese si è arresa anche lei alla stoccata supplementare contro la cinese Sihan Yu con il punteggio di 15-14.

