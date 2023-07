WTA Amburgo 2023: è il giorno delle sorprese, fuori Trevisan e Pera

Giornata dolceamara per i colori tedeschi, certamente non bella per quelli italiani e ugualmente sorprendente sotto molti aspetti al WTA 250 di Amburgo. Il torneo femminile, che funge da combined con l’ATP 500 maschile che si gioca sempre al Rothenbaum, ha dato indubbi argomenti per il giovedì dei quarti di finale.

Il capitolo italiano è contemporaneamente anche quello più dolce per la Germania, con la sorpresa del tutto inattesa di Noma Noha Akugue. Per la diciannovenne di Reinbek, al primo torneo WTA in tabellone principale per mezzo di una wild card, arriva subito una semifinale, evento che, tra uomini e donne, vanta pochissimi precedenti negli anni. A farne le spese, dopo quasi due ore e 45 minuti, Martina Trevisan, che perde un’occasione importante di trovare un risultato di rilievo in quest’estate rossa.

E il rimpianto, per la toscana, sale ancor più per quel che accade a fine giornata, perché Noha Akugue si troverà davanti la russa Diana Shnaider, che elimina l’americana Bernarda Pera riuscendo a beffarla nelle fasi conclusive del terzo set con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 in una partita dall’andamento davvero particolare.

In basso nel tabellone, invece, non si può realmente parlare di sorpresa considerando il nome di Daria Saville. Anzi, per l’australiana, che sta rimettendo in piedi classifica e risultati dopo la seconda rottura del legamento crociato a Tokyo lo scorso anno, il 6-3 6-2 con cui non fa sconti alla beniamina di casa Jule Niemeier è un risultato fuor di dubbio piacevole.

La sua avversaria sarà l’olandese Arantxa Rus, brava ad approfittare sia del ruolo di testa di serie numero 7 che di un’oggettiva superiorità nei confronti della tedesca Eva Lys, cui concede due game a parziale. Per lei è (complicata) caccia alla prima finale in carriera a livello WTA.

WTA AMBURGO 2023: QUARTI DI FINALE

Noha Akugue (GER) [WC]-Trevisan (ITA) 5-7 6-4 7-5

Shnaider-Pera (USA) [3] 6-1 2-6 6-4

Saville (AUS) [Q]-Niemeier (GER) [WC] 6-3 6-2

Rus (NED) [7]-Lys (GER) 6-2 6-2

Foto: LaPresse