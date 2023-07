Wimbledon, perché Matteo Berrettini ha un tabellone infernale. Tanti top10 in successione

Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev nel terzo turno di Wimbledon 2023. Il tennista italiano, reduce dalle belle vittorie ottenute contro Lorenzo Sonego e l’australiano Alex de Minaur, tornerà nuovamente in campo nella giornata odierna per fronteggiare il formidabile tedesco. Il romano è sembrato in grande ripresa dopo una prima parte di stagione decisamente complicata e vuole risorgere sull’erba britannica, dove due anni fa raggiunse l’atto conclusivo.

Matteo Berrettini ha tutte le carte in regola per superare lo scoglio tedesco e meritarsi gli ottavi di finale, dove potrebbe palesarsi una sfida al cardiopalma contro il numero 1 al mondo: lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse iberico, vincitore degli US Open 2022, sta comunque soffrendo nel match contro il cileno Nicolas Jarry e non deve sottovalutare il sudamericano. Sarebbe una sfida improba per il romano, che però nella sua migliore condizione potrebbe seriamente impensierire lo spagnolo e anche avere la meglio, come successe nei sedicesimi di finale degli Australian Open 2022, mentre ai quarti di finale di Vienna 2021 e Rio 2022 ebbe la meglio lo spagnolo.

Se dovesse proseguire nella propria cavalcata, allora si potrebbe palesare un quarto di finale contro il danese Holger Rune, numero 6 al mondo atteso prima dallo spagnolo Davidovich-Fokina e poi dal vincente del match tra lo statunitense Frances Tiafoe e il bulgaro Grigor Dimitrov. Altro esame arduo per il nostro Matteo Berrettini che sta riprendendo confidenza con i massimi livelli del circuito internazionale. Guardando molto in là ci potrebbe essere una semifinale con il russo Daniil Medvedev (numero 3) o con il greco Stefanos Tsitsipas (numero 5). E in finale potrebbe attenderlo Novak Djokovic, numero 2 al mondo che lo sconfisse nella finale disputata due anni fa.

Foto: Lapresse