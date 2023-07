Golf, DP World Tour: Elvira inseguito dagli scozzesi al Made in HimmerLand 2023, cala Migliozzi

Terza giornata in archivio sul percorso del HimmerLand di Farsø, in Danimarca, dove si sta svolgendo il Made in HimmerLand 2023, torneo del DP World Tour. Dopo 54 buche rimane in testa lo spagnolo Nacho Elvira, in grado di mantenere la leadership presa ieri, portando il suo punteggio a -13.

Dopo l’exploit del secondo round (chiuso in 62 colpi), Elvira ha completato un nuovo giro estremamente solido da 66 colpi, condito da sette birdie. Il vantaggio dell’iberico era ben più consistente prima dell’ultima buca, in cui un tee shot finito in acqua, l’ha costretto ad un sanguinoso doppio bogey.

Insegue molto da vicino, ad un solo colpo di distanza, Robert MacIntyre, primo di un terzetto di scozzesi nelle prime quattro posizioni. Il vincitore dell’Italian Open 2022 mantiene dunque il suo secondo posto davanti ai connazionali Richie Ramsay, terzo a -11, e Marc Warren, quarto a -9 insieme al neerlandese Daan Huizing. Perde invece 12 posizioni Guido Migliozzi, calando in 38a col punteggio di -3.

Foto: Shutterstock.com