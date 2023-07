Wimbledon, Musetti non sfiderà Isner al prossimo turno! Ma avrà una bestia nera…

Ci si aspettava una sfida con il bombardiere statunitense John Isner, invece sarà Jaume Munar l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno di Wimbledon. Sull’erba britannica l’azzurro oggi ha superato agevolmente il peruviano Varillas in tre set nel match inaugurale ed è pronto anche ad una sfida che si prospetta più dura.

Oggi Munar si è imposto in quattro set sul gigante americano: dopo aver perso 6-4 il primo set sono arrivati tre parziali dominati per l’iberico, non uno specialista di questa superficie.

Lo spagnolo è una simil bestia nera per Musetti: l’unico precedente a livello ATP è stato in favore di Munar, quest’anno in Cile a Santiago sulla terra rossa. Altre due sfide a livello Challenger, altre due vittorie per l’iberico nel 2019 a Firenze e nel 2021 ad Antalya, sempre su terra rossa.

Non bisogna spaventarsi: il Musetti visto in questi giorni non è lo stesso di inizio anno e, soprattutto, di due o quattro anni fa. Ancor di più è completamente ribaltato il pronostico visto che si gioca sull’erba e non sulla terra, superficie più adatta per Munar.

Foto: Lapresse