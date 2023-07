Wimbledon, Dario Puppo: “Sinner da tanto non si muoveva così. Musetti richiama certe cose di Federer”

Iniziato finalmente il torneo più importante della stagione: partiti i match sull’erba di Wimbledon, nonostante alcune interruzioni per pioggia. Già scesi in campo, con vittorie senza patemi, Sinner e Musetti. Su questi incontri ha incentrato la trasmissione Tennismania su Sport2U Dario Puppo, noto giornalista di Eurosport.

Partendo da Jannik Sinner: “Tutto sommato dobbiamo però anche partire da una cosa: stiamo parlando di un ragazzo che non ha ancora 22 anni, è numero 8 del mondo ed è alla sua terza esperienza a Wimbledon nel tabellone principale. Viene messo nel programma del Centrale il primo giorno, nonostante non ci sia molto spazio. Non ricordo nessun italiano che l’abbia fatto e che si sia esibito così bene. Tutti questi elementi contestualizzano la situazione di Jannik”.

Il rivale non era comunque da sottovalutare: “L’avversario non poteva rappresentare un test così significativo. Andatevi però a prendere la classifica ATP under 22: tra i primi dodici c’è Juan Manuel Cerundolo. Questo non per dire che il match poteva diventare difficile”.

La situazione dell’altoatesino: “Sinner ha un buonissimo tabellone, può succedere di tutto nel tennis, com’è accaduto a Parigi, ma vedo una cosa diversa nonostante si sia fermato in quel di Halle per precauzione. Mi convince abbastanza, come ha detto Bertolucci era da Montecarlo che non si vedeva un Sinner muoversi in questa maniera. Poi non bisogna dire che se la giocherà con Djokovic per la vittoria, ogni partita va giocata”.

Andando a guardare il tabellone, con un possibile avversario di lusso agli ottavi: “Non parte sfavorito con Fritz, lo ha già battuto, però ovviamente sì, può perdere, è una partita tutta da giocare nel caso”.

Parlando del derby azzurro tra Berrettini e Sonego che ha visto il piemontese imporsi nel primo set prima dell’interruzione: “Forse l’interruzione è anche positiva per Berrettini. Il miglior Berrettini nel tie-break era difficile batterlo, invece adesso ne perde diversi. È una situazione un po’ così, però io non mi allarmerei più di tanto”.

E su Musetti: “Sono convinto che farà il suo percorso anche sul cemento, abbiamo già visto i suoi progressi anche a livello indoor. Per quanto riguarda l’erba può essere molto interessante, non voglio sbilanciarmi, ma vederlo giocare su questa superficie richiama certe cose di Federer, senza ovviamente fare paragoni”.

Foto: Lapresse