Wimbledon 2023: Martina Trevisan sconfitta all’esordio dalla spagnola Sorribes Tormo

Continua la maledizione di Wimbledon per Martina Trevisan. L’azzurra non ha mai vinto in carriera una partita sull’erba londinese e anche in questa edizione è stata eliminata al primo turno, perdendo in due set dalla spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco.

Trevisan ha commesso davvero troppi errori non forzati (34 contro i 13 dell’avversaria). Inoltre la toscana non ha sfruttato nemmeno una palla break delle sei concesse dalla spagnola, con Martina che ha anche ottenuto poco dalla prima di servizio (solo il 47% dei punti vinti con questo colpo).

Trevisan ha subito l’occasione di portarsi avanti nel match, ma non sfrutta tre palle break nel game d’apertura. La partita segue comunque l’andamento dei turni in battuta fino all’ottavo game. Trevisan purtroppo commette qualche errore di troppo e sulla seconda palla break commette un doloroso doppio fallo. La toscana ha un’occasione di controbreak immediato, ma la spagnola annulla tutto e va a chiudere al terzo set point sul 6-3.

Purtroppo Trevisan comincia male il secondo set, cedendo la battuta nel terzo game. Martina è in grande difficoltà e subisce anche il secondo break, questa volta a zero, nel quinto gioco, con la spagnola che scappa sul 4-1. Nel game successivo Trevisan ha una possibilità di rientrare, ma non riesce a sfruttare due palle del controbreak (soprattutto il passante sulla prima). Purtroppo è il segno della resa per l’azzurra, che cede ancora il servizio e di conseguenza Sorribes Tormo chiude per 6-1 il secondo set, qualificandosi al prossimo turno.

