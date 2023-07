Wimbledon 2023: si alza il sipario. Subito in campo Djokovic, Sinner e Musetti

Si alza il sipario sulla 136esima edizione di Wimbledon. Come da consuetudine ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica. Novak Djokovic comincia la sua difesa del titolo contro l’argentino Pedro Cachin in un percorso che potrebbe portare il serbo all’ottavo successo ai Championships, eguagliando in questo modo il record di Roger Federer e mettendo in bacheca lo Slam numero 24.

Sempre sul Centrale avrà l’onore di giocare anche Jannik Sinner. Anche per l’altoatesino un avversario argentino, Juan Manuel Cerundolo, fratello del più quotato Francisco. Decisamente un primo turno abbordabile per l’altoatesino, che si presenta a Londra con tante incognite visti gli ultimi due complicati mesi, ma anche con la consapevolezza di avere un tabellone molto interessante e che potrebbe anche spingerlo alla prima semifinale Slam della carriera.

Sinner non sarà l’unico italiano impegnato in questa prima giornata, visto che anche Lorenzo Musetti scenderà in campo oggi. L’esordio del toscano sarà contro il peruviano Juan Pablo Varillas, sicuramente un’occasione favorevole per conquistare la sua prima vittoria a Wimbledon.

Tra le teste di serie più alte impegnate ci sono Casper Ruud ed Andrey Rublev. Il norvegese non ha mai nascosto il poco feeling con l’erba e potrebbe anche rischiare contro il qualificato francese Lokoli, mentre il russo se la vedrà con l’australiano Max Purcell in un esordio sulla carta che non dovrebbe creargli problemi.

Taylor Fritz potrebbe essere l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale, ma l’americano dovrà stare attento nel suo match di primo turno, visto che affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, giocatore insidioso se in giornata con il servizio. Curiosità anche nel vedere come sta il canadese Felix Auger-Aliassime, che incrocerà il lucky loser statunitense Michael Mmoh, che può anche sorprendere la testa di serie numero undici.

FOTO: LaPresse