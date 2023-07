Ranking ATP (3 luglio): Alcaraz sempre in vetta su Djokovic, Musetti scende di una posizione

Siamo ufficialmente giunti ai nastri di partenza del torneo di Wimbledon e il mondo del tennis si concentra totalmente su quello che avverrà ai Championships. Come arriviamo a livello di ranking ATP al grande evento? Iniziamo con il dire che il numero 1 rimane ancora nelle mani di Carlos Alcaraz che mantiene la vetta con soli 80 punti di margine su Novak Djokovic che in queste due settimane londinesi dovrà difendere i punti della scorsa edizione, chiusa con la vittoria numero 7 della sua carriera.

Sul fronte degli italiani, Jannik Sinner è stabile in ottava posizione, unico dei nostri portacolori nella top15, dato che Lorenzo Musetti è scivolato in 16a, superato dallo statunitense Tommy Paul. Matteo Berrettini crolla in 38a posizione dopo la mancata partecipazione al Queen’s, mentre Lorenzo Sonego si porta al numero 42. Nel complesso sono sei gli italiani nelle prime 100 posizioni ATP.

Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il ranking ATP complessivo e la situazione degli italiani.

RANKING ATP

Lunedì 3 luglio 2023

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 3 luglio 2023

